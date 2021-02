Verona-Juventus 1-1, gol e highlights: Barak risponde a Ronaldo. Frenata bianconera al Bentegodi | Video

27 febbraio 2021 a

La Juventus non va oltre il pareggio (1-1) al Bentegodi contro il Verona, nel match di sabato 27 febbraio valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Un risultato che di certo non fa bene alla squadra di Pirlo, che sale soltanto a 46 punti, attualmente a -7 dalla capolista Inter, che domenica 28 febbraio affronta a San Siro il Genoa. A Verona primo tempo equilibrato, anzi. E' l'Hellas a essere maggiormente pericolosa con Faraoni, che colpisce un palo. Nella ripresa arrivano i gol: al 4' Chiesa serve a Cristiano Ronaldo il pallone che vale il momentaneo 1-0 bianconero.

Sembra fatta, con la squadra di Pirlo che tenta di gestire la situazione. Ma la squadra di Juric non è formazione che molla, tutt'altro. E così al 32' Barak di testa sovrasta Alex Sandro e realizza l'1-1.

Sulle ali dell'entusiasmo il Verona insiste e sfiora addirittura la rimonta completa con Lazovic, che colpisce la traversa, per il secondo legno di serata da parte degli scaligeri. Con questo punto il Verona sale a 35. Prossimo turno infrasettimanale, con la Juve che martedì 2 marzo se la vedrà contro lo Spezia. Per il Verona, mercoledì 3 marzo, impegno a Benevento.

