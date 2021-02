Bologna-Lazio 2-0, gol e highlights: decisivi Mbaye e Sansone. Immobile sbaglia un rigore | Video

27 febbraio 2021 a

a

a

Momento decisamente difficile per la Lazio, che dopo il ko per 4-1 contro il Bayern Monaco in Champions League nell'andata degli ottavi di finale, è incappata in un'altra sconfitta per 2-0 in trasferta del Dall’Ara contro il Bologna. Nell’anticipo valido per la 24esima giornata di Serie A, la squadra di Mihajlovic con una prestazione maiuscola si è imposta con un gol per tempo. Al 17' però è stata la Lazio ad avere l'occasione più ghiotta: ingenuità di Dominguez che atterra sulla linea dell’area Correa, l’arbitro Giacomelli fischia rigore: sul dischetto va Immobile che con un tiro centrale si fa ipnotizzare da Skorupski che blocca in presa bassa.

Due minuti più tardi, al 19', ecco il vantaggio rossoblù firmato da Mbaye. Contropiede dei padroni di casa con tiro improvviso di Orsolini, Reina para ma sulla ribattuta proprio il difensore esterno ribadisce in rete.

Nella ripresa è arrivato il raddoppio a opera di Sansone, anche in questo caso al minuto 19'. Barrow sulla destra scodella al centro per lo stesso Sansone che in mezza rovesciata beffa Reina.

Il settimo successo in campionato porta la squadra di Mihajlovic a 28 punti, frenata in chiave Champions per la Lazio che resta così ferma a 43. Non certo la reazione migliore dopo la scoppola con il Bayern Monaco.

Lazio-Bayern 1-4, gol e highlights. Ora alla squadra di Inzaghi servirebbe un miracolo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.