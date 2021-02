Catanzaro-Ternana 2-1, prima sconfitta per la capolista

La squadra di Lucarelli interrompe la lunga striscia: non perdeva dall'8 marzo 2020

Prima o poi doveva succedere. Fisiologico, umano, inevitabile. A un anno di distanza la Ternana esce sconfitta da una gara ufficiale di campionato. È successo al Nicola Ceravolo di Catanzaro, dove con due guizzi di Curiale e Carlini i padroni di casa hanno inflitto la prima sconfitta alla capolista. Era l’otto marzo quando nella giornata dedicata alle donne il Paese si apprestava a entrare nella fase più delicata per quanto riguarda la pandemia mentre la Ternana usciva con le ossa rotte da Avellino.

Da lì, l’eliminazione a testa alta dai playoff senza perdere passando per lo straordinario cammino da imbattuta che le Fere hanno percorso fino a oggi nell’attuale campionato. Cammino interrotto nel capoluogo calabrese al termine di un match approntato più che sul gioco e sulla tecnica sulla voglia di strappare punti all’avversario. E in questo i ragazzi di Calabro sono riusciti a leggere meglio nelle pieghe dei novanta minuti. Non riconoscibile la Ternana, lontana dagli standard qualitativi e quantitativi con cui ha sbaragliato giornata dopo giornata tutte le avversarie

IL TABELLINO CATANZARO-TERNANA 2-1

Catanzaro (3-4-1-2): Di Gennaro; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Corapi (Cap.), Verna, Porcino, Garufo; Carlini (38′ st Casoli); Curiale (44′ st Evacuo), Di Massimo (33′ st Baldassin). A disp.: Branduani, Jefferson, Parlati, Molinaro, Pierno, Gatti, Risolo, Grillo. All.: Antonio Calabro



Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (Cap., 11′ st Suagher), Boben (33′ st Ferrante), Kontek, Mammarella (1′ st Frascatore); Palumbo, Damian (23′ st Salzano); Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato (23′ st Raičević). A disp.: Vitali, Celli, Torromino, Russo, Paghera, Peralta, Laverone. All.: Cristiano Lucarelli



Arbitro: Claudio Panettella di Gallarate

Assistenti: Davide Stringini (Avezzano), Veronica Vettorel (Latina)

IV Ufficiale: Matteo Centi (Viterbo)

Marcatori: 27′ pt Curiale (C.), 1′ st Boben (T.), 13′ st Carlini (C.)

Ammoniti: Defendi e Suagher (T.), Porcino, Di Massimo, Martinelli e Baldassin (C.)

Recuperi: 0/5

