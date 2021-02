Perugia-Modena 3-0, Elia e Melchiorri show al Curi. Gagno para due rigori

Nicola Uras 27 febbraio 2021 a

Vola il Grifo. Tre gol e tre punti per il Perugia che travolge il Modena con una prestazione di altissima qualità (3-0). Un trionfo che significa anche il sorpasso in classifica proprio ai danni dei canarini emiliani: a quota 52 punti il Perugia è sempre al fianco del Sudtirol (ma con i biancorossi che devono recuperare due partite) e prova a mettere pressione alla capolista Padova (domani in campo e a +3). Il Modena comanda il gioco, il Perugia colpisce sugli spazi grazie alle prestazioni di Elia e Melchiorri a tratti devastanti e ben coadiuvati anche da Falzerano.

Primo tempo ricco emozioni ed episodi. Il Modena prende le redini del gioco ma è il Perugia a passare in vantaggio. Ripartenza fulminea di Falzerano sugli sviluppi di un angolo a favore degli emiliani, palla a Melchiorri il cui assist - con velo ancora di Falzerano - è al bacio per l'accorrente Elia (1-0, 14'). Il Modena prova a replicare, ma sono i grifoni ad avere le occasioni migliori e addirittura due rigori nel giro di pochi minuti. Prima Mignanelli trattiene Elia (34') ma Burrai si fa ipnotizzare da Gagno (35'). Poi Zaro stende uno scatenato Melchiorri (38') e stavolta dal dischetto è Moscati a veder respinto il suo tiro ancora da Gagno (39'). Il Perugia però non subisce alcun contraccolpo psicologico e sull'asse Elia-Melchiorri, devastanti, arriva al gol di Favalli il cui diagonale non lascia scampo nonostante il salvataggio sulla linea di Pergreffi (2-0, 43'). Proteste degli emiliani, ma l'arbitro non ha dubbi.

La ripresa vede i grifoni gestire il doppio vantaggio e il Modena a manovrare senza però trovare guizzi di rilievo negli ultimi sedici metri. Ci prova Luppi ma non inquadra la porta, ci riesce invece dall'altra parte Murano. L'attaccante del Perugia, appena entrato, salta un avversario e con una bella parabola sull'uscita del portiere cala il tris biancorosso (3-0, 65'). Così il Grifo può gestire la partita e le energie: martedì si gioca di nuovo, ancora al Curi, stavolta con la Sambenedettese.

