Verona-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv: Pirlo in emergenza. Ancora Kulusevski con Ronaldo

Partita delicata per la Juventus al Bentegodi di Verona contro la formazione di Juric, nel match di sabato 27 febbraio valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. I bianconeri sono chiamati in piena emergenza a tenere comunque il passo della capolista Inter, attualmente distante di 8 punti ma con una partita in più. Per quanto riguarda l'Hellas, Juric dovrebbe effettuare un solo cambio rispetto alla formazione vista contro il Genoa nel 2-2 di Marassi. La novità è a centrocampo, con Dimarco che dovrebbe prendere il posto di Lazovic a sinistra. In difesa confermati Magnani, Gunter e Lovato davanti a Silvestri; Barak e Zaccagni agiranno alle spalle del terminale offensivo Lasagna. Ancora assente Kalinic.

Dall'altra parte appunto Juve rimaneggiata, con Pirlo che deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili. Non saranno della partita gli infortunati Cuadrado, Arthur, Bonucci, Chiellini, Dybala e Morata oltre allo squalificato Danilo. Per questo motivo Pirlo ha convocato diversi giovani: Marques, Rafia, Akè, Peeters e Capellini. A centrocampo torna Rabiot dopo aver scontato un turno di squalifica, in mezzo insieme a McKennie e Bentancur. Bernardeschi a sinistra dall'inizio, con Chiesa sulla corsia opposta. In avanti confermati Kulusevski assieme a Cristiano Ronaldo.

Queste le probabili formazioni. Verona: Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric. Juventus: Szczesny; Dragusin,Demiral, De Ligt, Bernardeschi; Chiesa, McKennie, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo. Diretta tv dalle 20,45 su Dazn, oppure sul canale 209 della piattaforma Sky.

