Bologna-Lazio, le formazioni ufficiali. Inzaghi vuole riscattare la batosta in Champions

Da una parte la volontà di prendersi una vittoria per dare una svolta a un campionato sin qui anonimo. Dall'altra l'esigenza di riscattare il brutto ko in Champions League. Per Bologna e Lazio la sfida di campionato al Dall'Ara, valida per la ventiquattresima giornata, non è banale. Ma cruciale per il proseguo dei rispettivi cammini. Il Bologna può provare a dare l'assalto alla "zona sinistra" della classifica, la Lazio deve inseguire il quarto posto che darebbe l'accesso a un altro giro di giostra nell'Europa che conta.

"Dobbiamo trasformare in carica positiva la delusione per la sconfitta Champions”. Ha parlato così Simone Inzaghi in conferenza stampa. L’obiettivo chiaro, in campionato, è continuare a vincere per rimanere nelle zone alte della classifica. Solo una vittoria cancellerebbe la batosta Champions, ma c’è il Bologna, che con Mihajlovic ha già affilato le armi: “Una sconfitta come quella dell’altra sera ti fa perdere un po’ di certezze, toglie sicurezza in ogni giocatore. Noi dobbiamo cercare di non far riprendere coraggio alla Lazio” ha detto Sinisa che della Lazio è un grande ex da calciatore Il Bologna non vince contro i biancocelesti in Serie A da marzo 2012. I rossoblù hanno una striscia negativa aperta più lunga solamente contro la Juventus. Attenzione a Immobile, affamato di gol dopo un breve periodo di digiuno.

Il match tra Bologna e Lazio, con fischio d’inizio alle ore 18, sarà in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 251) e in streaming su Sky Go. Le formazioni ufficiali. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. (A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Annan, Antov, Khailoti, Dijks, Poli, Schouten, Skov Olsen, Juwara, Vignato, Palacio). All. Mihajlovic. LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. (A disposizione: Strakosha, Alia, Musacchio, Cataldi, Parolo, Akpa Akpro, Lulic, Fares, A. Pereira, Caicedo, Muriqi). All. Inzaghi. ARBITRO: Giacomelli di Trieste.

