Spezia-Parma 2-2, gol e highlights. Gyasi con una doppietta rimonta i ducali

Grande spettacolo e tante emozioni al Picco di La Spezia: il Parma va avanti sul 2-0 ma poi lo Spezia rimonta e aggancia i ducali per il 2-2 finale. Un'occasione persa quella del Parma che aveva un gran bisogno di punti salvezza. La squadra di Italiano torna a muovere la classifica raggiungendo quota 25 punti: in attesa della partita del Cagliari, terz'ultimo, ha dieci punti di margine sulla zona retrocessione. Dove invece non riesca a dare una sterzata il Parma, penultimo e lontanto cinque dalla salvezza. La squadra di D'Aversa gioca un buon primo tempo ma poi si butta via.

Nel primo tempo i ducali passano subito in vantaggio con un'azione speciale di Karamoh: parte in velocità, salta Bastoni e con un tiro con il sinistro spedice la palla appena sotto l'incrocio della porta difesa da Provedel (0-1, 17'). Il raddoppio arriva subito sugli sviluppi di un calcio di punizione: la deviazione vincente è di Hernani con la palla che passa sotto le gambe di Provedel (0-2, 25'). Al 39' viene annullato per fuorigioco, grazie al Var, di Maggiore. Lo Spezia solo in una occasione, in questo campionato, aveva subito due gol nella prima mezz'ora.

La ripresa invece è spezzina. I cambi di Italiano all'intervallo rianimano i bianconeri che accorciano immediatamente le distanze: cross di Maggiore, sull'area piccola è appostato Gyasi che non fallisce l'appuntamento con il gol (1-2, 52'). Il Parma prova a rispondere ma è lo Spezia a tenere in mano le redini del gioco e acciuffare il pareggio: stavolta l'assist è di Verde mentre la finalizzazione è ancora di Gyasi (2-2, 72') alla prima doppietta della sua carriera in Italia tra A e B. Da questo momento la partita è piacevole e apertissima con le due squadre che sfiorano ripetutamente il tris con i portiere protagonisti.

