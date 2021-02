Spezia-Parma: probabili formazioni, orario e diretta tv. Le scelte di Italiano e D'Aversa

27 febbraio 2021 a

a

a

La sfida salvezza tra Spezia e Parma apre la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A dopo il rinvio, causa Covid, di Torino-Sassuolo. Appuntamento alle ore 15 allo stadio Picco.

Europa League, agli ottavi Roma-Shakhtar e Milan-Manchester

La formazione di Italiano sta sicuramente meglio, anche se nell'ultimo turno, dopo i successi contro Sassuolo (2-1) e Milan (2-0), è arrivato il ko contro la Fiorentina (3-0). Ma lo Spezia resta una delle squadre che maggiormente hanno sorpreso in questa Serie A grazie al calcio offensivo e coraggioso del suo tecnico, all'esordio assoluto in Serie A, capace però oltre di divertire anche di fare punti pesanti e vittorie che sono già entrate nella storia del club. Il Parma, invece, è penultimo in classifica con soli 14 punti e fin qui ha vinto solo due partite. L'ultimo successo dei crociati risale alla trasferta del Ferraris contro il Genoa datata 30 novembre. Una vittoria che manca da ben 14 turni e che gli emiliani devono trovare il più presto possibile per cercare di raddrizzare una stagione al momento disastrosa. Neanche il ritorno di D'Aversa sulla panchina, al posto di Liverani, ha cambiato una stagione sin qui negativa per la formazione ducale: serve una inversione di marcia altrimenti il rischio retrocessione diventerà sempre più concreto.

Nicolò Zaniolo bacia Chiara Nasti. La sua ex prepara i vestitini per il bimbo in arrivo | Video

La diretta tv di Spezia-Parma sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1 (e disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go). Le probabili formazioni. SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Agudelo, Nzola, Gyasi. (A disposizione: Zoet, Terzi, Chabot, Ferrer, Acampora, Agoume, Sena, Verde, Saponara, Farias, Galabinov, Piccoli). All. Italiano. PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Mihaila. (A disposizione: Colombi, Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Dierckx, Busi, Valenti, Grassi, Sohm, Cyprien, Brunetta, Man). All. D'Aversa. ARBITRO: Orsato di Schio.

L'Atalanta resiste 85 minuti in dieci. Poi il Real Madrid passa con Mendy

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.