LeBron James, botta e risposta con Zlatan Ibrahimovic: "Non posso stare zitto di fronte a ingiustizie e razzismo"

Duro scontro verbale tra due "giganti" dello sport: LeBron James e Zlatan Ibrahimovic. Il botta e risposta tra i due campioni ha fatto il giro del mondo suscitando dibattiti e polemiche. "LeBron è un fenomeno", ma così come tutti i grandi dello sport "dovrebbe smetterla di parlare di politica". Queste le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic, rivolte al numero 1 del basket in Nba, LeBron James.

Consiglio che la stella dei Los Angeles Lakers non solo non ha raccolto, ma ha anche duramente contestato. "Non sono per nulla d’accordo con lui, mai starò zitto di fronte alle ingiustizie sociali, al razzismo e a tutto quello che fa male alla mia comunità . Poi mi sorprende che sia lui a dire queste cose visto che nel 2018 parlava del razzismo in Svezia. Io ho una scuola con più di 300 bambini in Ohio, loro hanno bisogno della mia voce e mai penserò solo allo sport e al basket, nella mia posizione la mia voce diventa poderosa. Ho una mente molto educata e sono la persona sbagliata da attaccare su queste cose", ha risposto stizzito il campione statunitense.

Tutto è nato da un'intervista a Discovery Plus, nel corso della quale l’attaccante rossonero ed ex star dei LA Galaxy ha criticato James e altri atleti giovedì definendo un errore essere coinvolti in cause politiche. "Quello che fa lui è fenomenale, però non mi piace quando le persone con qualche tipo di ’status’ parlano di politica. Fai quello in cui sei bravo. Io gioco a calcio perché sono il migliore nel giocare a calcio. Non faccio politica. Se fossi stato un politico, avrei fatto politica", ha dichiarato l’asso svedese. Da qui la pronta replica di LeBron dopo la vittoria dei suoi Lakers contro Portland. Un caso che dividde il mondo sportivo, con molti atleti che ritengono che la propria fama e notorietà possa essere utile per veicolare modelli di comportamento ed esempi positivi per la società.

