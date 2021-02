Luna Rossa, Auckland in lockdown per Covid: regate di America's Cup a rischio slittamento

27 febbraio 2021 a

a

a

Luna Rossa, finale contro New Zealand a rischio slittamento a causa del Covid, che ha fatto sì che ad Auckland sia scattato il lockdwown. Acque agitate nel golfo di Hauraki a una settimana dalla finale della competizione di vela che vede di nuovo il team italiano contendersi il titolo dopo 21 anni. Il debutto dell’America's Cup con l’atteso scontro tra il team New Zealand e Luna Rossa, vincitrice della Prada Cup in programma sabato prossimo rischia infatti di slittare.

Il timoniere di New Zealand "snobba" Luna Rossa: "Conta solo la velocità"

La città di Auckland entrerà in lockdown con una allerta 3 per sette giorni dalle 6 di domani mattina, come ha dichiarato il primo ministro Jacinda Ardern. Lo riporta il Nz HHerald aggiungendo che il resto del paese entrerà nel livello 2 per una settimana dalle 6 di domani mattina. Questo stop arriva dopo che un nuovo caso di Covid-19 è stato rilevato nella comunità. Regole ben diverse, dunque, rispetto a quelle in vigore di Italia, dove i casi superano le 10 mila unità quotidianamente da settimane ormai.

Luna Rossa, consegnata la Prada Cup con Haka Maori: ora la finale contro New Zealand

"Americàs Cup Event Ltd sta esaminando la situazione e nei prossimi giorni collaborerà con le autorità e le agenzie competenti per risolvere le implicazioni", si legge in un tweet pubblicato dall’account della America's Cup. Ora quindi non resta che attendere e seguire l'evolversi della situazione sanitaria per capire se la prima regata della competizione velistica più seguita del mondo si disputerà come da programma sabato 6 marzo. Intanto il team italiano continua la preparazione con la stessa concentrazione e attenzione ai particolari che hanno consentito all'equipaggio di conquistare la Prada Cup, brillando nella competizione e riportando Luna Rossa ai fasti dei decenni passati, suscitando grande entusiasmo e interesse in tutta Italia, per uno sport solitamente meno noto e seguito da parte del grande pubblico. Eppure le prestazioni della barca del team Pirelli ha saputo riaccendere gli entusiasmi.

Luna Rossa vince la Prada Cup: 7-1 a Ineos Uk. Dopo 21 anni torna a giocarsi la Coppa America

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.