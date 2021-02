Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti, nuove foto romantiche. L'ex Sara Scaperrotta prepara i vestitini per il bimbo in arrivo | Video

26 febbraio 2021 a

Nicolò Zaniolo ancora bomber del gossip. Dopo diversi segnali lanciati sui social il fuoriclasse della Roma - che proprio in questi giorni sta accelerando i tempi per il ritorno in campo dopo il grave infortunio al ginocchio - ha di fatto ufficializzato la nuova storia con l'influencer napoletana Chiara Nasti, 23 anni. Secondo i ben informati Nicolò e Chiara sarebbero addirittura pronti a ufficializzare la relazione in famiglia. Hanno pubblicato su Instagram delle foto e delle storie che lasciano poco spazio alle interpretazioni. Sono abbracciati sul divano e in una, pubblicata sulle storie del profilo del calciatore, accennano un bacio.

Proprio nelle stesse ore la ex del calciatore, Sara Scaperrotta, ha pubblicato nelle sue storie Instagram dei video nei quali si vedono dei vestitini da neonato bianchi e azzurri. La ragazza infatti aspetta è incinta e il padre è proprio il calciatore giallorosso. I due si sono lasciati poco prima di Natale dopo aver saputo che aspettavano un figlio. Il calciatore ha sempre detto che si prenderà le sue responsabilità, ma la storia con Sara è terminata. In ogni caso il video pubblicato dalla ragazza su Instagram sta lì a ricordare che c'è un bimbo in arrivo.

Ma il cuore di Zaniolo, adesso, è da un'altra parte. E lo ha conquistato Chiara Nasti. Secondo i ben informati Nicolò e Chiara sarebbero addirittura pronti a ufficializzare la relazione in famiglia. Un amico ntimo del centrocampista giallorosso a DiPiù Tv ha confidato che il calciatore vorrebbe bruciare le tappe e presentare la ragazza a mamma Francesca Costa e papà Igor. "Vuole rassicurarli - ha detto l'amico alla rivista - sono preoccupati perché pensano anche al figlio di Nicolò che deve nascere e che si chiamerà Tommaso. Dopo la clamorosa rottura con Sara, non c'è stata ancora una vera e propria riconciliazione: Nicolò si è limitato a dire che si prenderà tutte le responsabilità”.

