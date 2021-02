Roma-Braga 3-1, gol e highlights. In rete Dzeko, Carles Perez, Borja Mayoral e autogol di Cristante | Video

25 febbraio 2021 a

Roma-Braga finisce 3-1 e dopo la vittoria in Portogallo per 2-0 i giallorossi conquistano l'accesso agli ottavi di Europa League. Il match è stato deciso dai gol di Dzeko, Carles Perez, Borja Mayoral e dall'autogol di Cristante, di cui riportiamo di seguito video e highlights. Al 23’ alla prima occasione arriva il gol con Edin Dzeko, che aveva già sbloccato il match d’andata. Lampo di El Shaarawy che costringe Tiago Sà alla deviazione sul palo, ma sulla ribattuta il bosniaco segnando l’1-0.

Preso il gol i portoghesi provano a reagire rendendosi pericolosi due volte con Piazon ma le due conclusioni del brasiliano terminano una larga e l’altra alta anche se non di molto. Al 35’ pericoloso Sporar che sfrutta un alleggerimento sbagliato di El Shaarawy e calcia dal limite ma Lopez respinge in corner. Avvio di ripresa senza azioni degne di nota, la prima occasione arriva al 18’ con Dzeko che di testa manda alto di un soffio. Quattro minuti dopo problema muscolare per Dzeko che allunga e sente un fastidio all’inguine: la staffetta con Mayoral già prevista, viene anticipata. Al 24’ André Horta sfiora il pari con un potente destro che termina a lato di pochissimo. Al 28’ Novais stende Perez in area e l’arbitro fischia il rigore. Dagli 11 metri Pellegrini sbaglia mandando fuori. Passa un minuto e il capitano si fa subito perdonare con un assist per Perez: splendido il cross sul secondo palo, perfetto l’inserimento dello spagnolo che al volo segna il 2-0.

Nel finale i portoghesi accorciano le distanze grazie a un autogol di Cristante che devia alle spalle di Lopez un cross dalla destra di Zé Carlos.

Nel recupero arriva il tris di Mayoral su assist di Spinazzola.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 6.5; Karsdorp 7, Cristante 6, Mancini 7; Veretout 6.5 (14’st Spinazzola 6.5), Diawara 6.5, Villar 6.5 (1’ st Pellegrini 6), Bruno Peres 6.5; Pedro 6.5 (32’st Mkhitaryan 6), El Shaarawy 7 (14’st Carles Perez 7); Dzeko 7 (22’st Borja Mayoral 7). In panchina: Mirante, Fuzato, Ciervo, Darboe, Tripi. Allenatore: Fonseca 6.5.

Braga (4-3-3): Tiago Sà 6; Zè Carlos 6, Tormena 5.5, Rolando 6, Sequeira 6 (25’st C.Borja 6); Piazon 6 (15’st Fransergio 6), Novais 6, Gaitan 5.5 (15’st R.Horta 6); Galeno 6 (32’st Infande sv), Sporar 5 (15’st Ruiz 6), A.Horta 6.5. In panchina: Matheus, Santos, Al Musrati, Rodrigues, Oliveira. Allenatore: Carvalhal 6.

Arbitro: Ekberg (Svezia) 6.

