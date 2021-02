Napoli-Granada 2-1, gol e highlights. Decidono le reti di Zielinski, Montoro e Fabian Ruiz | Video

25 febbraio 2021 a

Napoli-Granada finisce 2-1 per i padroni di casa ma il risultato non basta ai partenopei per passare il turno di Europa League. Il percorso europeo dei ragazzi di Gennaro Gattuso si ferma quindi ai sedicesimi della competizione, a causa della sconfitta per 2-0 dell'andata, in Spagna. I gol - di cui mostriamo video e highlights di seguito - sono stati realizzati da Zieliniski, poi il pari di Montoro e la rete di Fabian Ruiz su rigore.

L'incontro sembra mettersi subito bene per il Napoli, che era chiamato a segnare almeno due reti, senza subirne, per pareggiare i conti rispetto all'andata. Al terzo minuti, infatti, è il polacco Zielinski a mettere in rete e portare in vantaggio gli azzurri. Il Napoli ci crede e inizia a macinare gioco ma al 25' arriva il pari. Il colpo di testa di Angel Montoro su assist di Foulquier gela lo stadio Maradona.

Ai partenopei servono ora tre gol e la partita sale di intensità, e anche di falli. Sei i cartellini gialli estratti nel corso dell'incontro dall'arbitro. Il Napoli torna in vantaggio al 59' per un rigore procurato da Insigne e trasformato da Fabian Ruiz, ma poi il risultato non cambia, nonostante il forcing e i sette minuti di recupero.

Napoli (3-4-1-2): Meret 6; Rrahmani 5.5, Maksimovic 5 (1’st Ghoulam 6.5), Koulibaly 6.5; Di Lorenzo 6.5, Fabian Ruiz 6.5, Bakayoko 6, Elmas 5 (15’st Mertens 6.5); Zielinski 7; Politano 5.5, Insigne 6.5. In panchina: Contini, Idasiak, Zedadka, Mario Rui, Costanzo, D’Agostino, Cioffi, Labriola, Lobotka. Allenatore: Gattuso 5.5.

Granada (4-2-3-1): Rui Silva 7.5; Foulquier 6.5, Sanchez 6 (11’st Herrera 6), Duarte 5.5, Neva 6.5 (1’st Nehuen Perez 6.5); Eteki 5, Montoro 7 (38’st Vallejo sv); Puertas 6, Gonalons 6 (47’pt Victor Diaz 6), Kenedy 6.5; Molina 5.5 (38’st Soldado sv). In panchina: Banacloche, Fabrega, Machis, Aranda, Isma Ruiz, Navarro. Allenatore: Martinez 6.

Arbitro: Daniel Siebert (Germania) 6.5. RETI: 3’pt Zielinski, 25’pt Montoro, 14’st Fabian Ruiz.

