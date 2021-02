Liverpool, morto il padre di Allison. E' annegato mentre faceva il bagno

25 febbraio 2021 a

a

a

Tragedia per il portiere del Liverpool Allison Becker colpito nelle scorse ore da un gravissimo lutto. Suo padre, José Agostinho, 57 anni, è affogato in una diga nel ranch di proprietà a Rincao do Inferno. La drammatica notizia è stata data al portiere ex Roma nella notte tra il 24 e e 25 febbraio.

Cabrini, i figli Martina ed Eduardo dalla prima moglie Consuelo Benzi: ora l'amore con Marta Sannito

Da una prima ricostruzione l'uomo è annegato nei pressi di uno sbarramento all'interno del rach di proprietà della famiglia a Ricao do Inferno, all'interno dello Stato brasiliano del Rio Grande do Sul. Le ricerche dell'uomo - secondo quanto riferito da un lancio di AdnKronos - sono iniziate dopo che l'uomo non aveva fatto rientro a casa per cena. Dopo sei ore ricerche il corpo dell’uomo è stato ritrovato da un amico di famiglia e da un dipendente dell’ azienda agricola di famiglia in una diga situata nella regione di Campahna Rio Grande de Soul, a 320 km da Porto Alegre. Un brutto colpo per l’estremo difensore del Liverpool, molto legato al padre tanto da volerlo sempre al suo fianco nei momenti più importanti della sua carriera, come in occasione della conquista del Mondiale del Club con i Reds. Secondo il quotidiano brasiliano 0' Globo' José Agostinho Becker stava facendo il bagno nella proprietà di famiglia, ma a un certo punto l'incidente: il suo corpo è scomparso nel pomeriggio e i vigili del fuoco di Caçapava do Sul lo hanno trovato dopo mote ore di ricerche, ormai senza vita. Cordoglio anche dalla Fluminense la squadra dove gioca il fratello di Allison, Muriel.

Atalanta-Napoli 4-2, gol e highlights: poker della Dea con Zapata e Muriel scatenati. Partenopei ora a -3 | Video

Il portiere del Liverpool ha giocato per due stagioni alla Roma la seconda delle quali fu assoluto protagonista della cavalcata giallorossa fino alla finale di Champions League. Tanti i messaggi d'affetto che stanno arrivando dai tifosi giallorossi nei profili social del portiere brasiliano rimasto sempre nei loro cuori.,

La Roma non va oltre lo 0-0 a Benevento. La squadra di Inzaghi resiste in 10

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.