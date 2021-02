Atalanta-Real Madrid, probabili formazioni e dove vederla in tv: per Gasperini dubbio tra Zapata e Ilicic

24 febbraio 2021 a

Attesa enorme a Bergamo per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atalanta e Real Madrid. Mercoledì 24 febbraio con fischio d'inizio alle 21 la squadra di Gasperini sfida i tredici volte campioni d'Europa. "Una squadra di provincia che ne affronta un'altra che ha scritto la storia della calcio", ha affermato il presidente della Dea Antonio Percassi alla vigilia del match. Gasperini ha un solo dubbio di formazione che riguarda l'attacco, reparto in cui il solo Luis Muriel è sicuro di una maglia da titolare.

Gasperini “Il Real ha blasone ma noi più entusiasmo”

L'incognita riguarda Josip Ilicic: se gioca lui, sarà Duvan Zapata a restare fuori. Quello tra lo sloveno e il colombiano è l'unico ballottaggio in casa nerazzurra. A centrocampo, vista l'indisponibilità di Hateboer, ci sarà Maehle a destra, con Gosens a sinistra. Real Madrid in piena emergenza, con Zinedine Zidane che si presenta a Bergamo con una formazione rimaneggiatissima. In difesa mancheranno giocatori come Carvajal, Sergio Ramos e Marcelo. L'allenatore francese darà quindi spazio al quartetto formato da Lucas Vazquez, Varane, Nacho e Mendy davanti al portiere Courtois. In avanti out Karim Benzema, oltre ad Hazard e Rodrygo. Zidane quindi su Mariano centravanti, con Asensio e Vinicius esterni.

Queste le probabili formazioni. Atalanta: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini. Real Madrid: Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano, Vinicius. All. Zidane. Diretta tv su Sky Sport 1 (canale 201) dalle ore 21. La gara di ritorno si giocherà il 16 marzo in Spagna.

