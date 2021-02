Porsche club Gt 2021, calendario e categorie in gara

Si parte ad aprile nel week end 10-11 al Mugello

Si definisce sempre più la stagione 2021 del Porsche Club GT, seconda edizione dell'adrenalinico monomarca con protagoniste le Porsche stradali e da corsa che da aprile si sfideranno a colpi di giri veloci sui più importanti circuiti italiani. Aperto ai soci dei Porsche Club di tutta Europa, il campionato sarà trasmesso in diretta su Ms Motor TV (canale 228 di Sky) e in live streaming sui canali ufficiali propri e del Gruppo Peroni Race. Le adesioni hanno fatto segnare un vero e proprio boom di richieste e sono tuttora aperte per ogni classe (per info e iscrizioni: www.porscheclubumbria.com , sezione “Porsche Club GT”). Il nuovo format generale varato dai promotori del Porsche Club Umbria prevede sette categorie in gara con classifiche e premiazioni distinte e con protagonisti i vari modelli di Porsche Cayman, Boxter e 911, comprese le 911 GT3 Cup. Due categorie sono riservate proprio alle sportive da pista che animano la Supercup e le Carrera Cup di tutto il mondo, suddivise per generazione: la DSW Cup 991 (con protagoniste le 911 GT3 Cup modello 991 gen.I e II) e la DSW Cup 997 (riservata ai modelli precedenti). Cinque categorie coprono invece l'intero “arco stradale” delle Porsche. Ce n'è per tutti i gusti. In ordine di potenze e prestazioni, si parte dalla classe pensata come entry level e historic per salire a Panta GT4, Sparco GT, Tubi Style GT3 e Goodyear GT3 RS, con tutte che, scorrendo le prime entrylist, già annunciano sfide al limite e lotte per il titolo aperte fino all'ultimo round come nel 2020.

Il Porsche Club GT 2021 si disputa sotto l'egida ufficiale di ACI Sport su 5 appuntamenti nell'ambito dei weekend del Gruppo Peroni Race a partire dal 10-11 aprile al Mugello Circuit. Seguono Imola l'8-9 maggio, Monza il 29-30 maggio, Misano il 19-20 giugno e Vallelunga il 16-17 luglio. Oltre alle classifiche individuali delle varie categorie, quest'anno il monomarca tricolore organizza anche un campionato a squadre, formate da un tot di piloti raggruppati per Porsche Club di appartenenza e impegnati a scalare la “classifica team”.

Altre novità sono l'adozione di un sistema di punteggi che premia i primi dieci classificati e l'aumento dei minuti a disposizione per girare in pista. Ciascun pilota disputerà 5 turni da 25 minuti, uno in più rispetto al 2020. Il primo è valido come sessione di prove libere, il secondo come qualifica e i successivi tre sono di gara. La classifica di ciascuna categoria scaturirà dalla somma delle due migliori gare e un ulteriore punteggio premia il giro più veloce in assoluto. Per l'assegnazione dei titoli individuali saranno presi in considerazione i migliori 4 risultati dei 5 round in calendario. Calendario Porsche Club GT 2021: 10-11 aprile Mugello; 8-9 maggio Imola; 29-30 maggio Monza; 19-20 giugno Misano; 16-17 luglio Vallelunga.

