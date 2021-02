Jannik Sinner torna in campo a Montpellier, l'avversario è Bedene: Sonego travolge Korda e avanza

24 febbraio 2021 a

Jannik Sinner debutta mercoledì 24 febbraio alle 13 nell’Open Sud de France, torneo Atp 250 sul veloce indoor della Sud de France Arena di Montpellier. Il 19enne altoatesino di Sesto Pusteria, numero 32 del ranking e 5 del seeding, affronterà lo sloveno Aljaz Bedene, numero 57.

Il 31enne di Lubiana è in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei confronti diretti ma Sinner ha vinto proprio l’ultimo, disputato a inizio mese negli ottavi dell’Open di Melbourne. Un torneo poi vinto dall'azzurro. Sinner è chiamato a riprendere subito la confidenza con la vittoria dopo la prematura eliminazione agli Australian Open, arrivata al primo turno al termine di una vera e propria battaglia contro il talentuoso canadese Shapovalov in cinque set. Jannik è la grande speranza del tennis italiano, a 19 anni è lanciatissimo verso la top ten del ranking Atp, probabilmente il suo vero obiettivo stagionale.

Intanto, sempre per quanto riguarda il torneo di Montpellier, da segnalare il successo al debutto dell'altro azzurro impegnato nella competizione, vale a dire il torinese e torinista Lorenzo Sonego, che ha superato agevolmente lo statunitense Korda con il punteggio di 6-3, 6-2. Sonego affronterà ora il vincente della sfida tra Bonzi e Goffin.

