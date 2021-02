Lazio-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vederla in tv: accanto a Immobile c'è Correa

23 febbraio 2021 a

Appuntamento con la storia per la Lazio che martedì 23 febbraio affronta all'Olimpico i campioni d'Europa del Bayern Monaco, nel match valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Inzaghi dovrebbe confermare quasi interamente l’undici che ha battuto la Sampdoria nell’ultimo turno di A, con un solo cambio sulla fascia destra: Lazzari, squalificato in campionato, riprenderà il suo posto in Champions.

Assenti per infortunio Luiz Felipe e Radu, davanti a Reina quindi giocheranno ancora Patric, Acerbi e Musacchio. Ad affiancare Immobile, atteso dalla sfida a distanza con Lewandowski, c’è Correa, favorito su Caicedo e Muriqi. Diverse assenze anche in casa Bayern. Senza Muller, Douglas Costa, Pavard, Gnabry e Tolisso, l’allenatore del Bayern lo disegnerà con Boateng e Hernandez centrali davanti a Neuer; sulle fasce Sule e Davies, con il primo al rientro da un infortunio. Inedita la linea a tre a supporto di Lewandowski, con Sanè, Goretzka e Coman.

Queste le probabili formazioni. Lazio: Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi. Bayern Monaco: Neuer; Sule, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Sanè, Goretzka, Coman; Lewandowski. All. Flick. Diretta tv dalle 21 su Canale5 e su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma Sky).

