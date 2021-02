Covid, focolaio nel Torino: altri tre positivi per un totale di sei. A rischio il match contro il Sassuolo

23 febbraio 2021 a

Focolaio Covid in casa Toro. L'allenamento della squadra granata di martedì 23 febbraio è stato infatti sospeso. Lo ha deciso il club granata "in relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell’autorità sanitaria locale competente", si legge in una nota.

Ai tre già resi noti nei giorni scorsi dallo stesso club con un comunicato ufficiale, se ne sarebbero aggiunti altri tre nelle ultime ore dopo i tamponi di controllo effettuati nella serata di lunedì 22. Altri tamponi potrebbero essere effettuati martedì 23 e il numero di giocatori positivi potrebbe ancora aumentare. L’Asl torinese a questo punto potrebbe infatti decidere di stoppare il prossimo incontro dei granata, per ragioni sanitarie, ovvero la volontà di contenere il contagio tra i calciatori. Ci sarebbero infatti anche altri contagiati tra lo staff tecnico della squadra. La squadra di Nicola infatti dovrebbe giocare venerdì 26 febbraio alle 20,45 allo stadio Grande Torino contro il Sassuolo, nel match che apre il programma della 24esima giornata.

