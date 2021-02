Ternana a quota 63 gol: è il miglior attacco d'Europa

Foto: foto principi

Nei cinque campionati top nessuno ha fatto meglio, superato anche il Bayern

La settimana scorsa il Bayern Monaco, stavolta la Ternana. Continua la staffetta in testa per la palma di miglior attacco d’Europa tra le Fere e i bavaresi. Stavolta grazie ai due gol di Foggia, i rossoverdi a quota 63 gol complessivi hanno staccato di una lunghezza Lewandoski e compagni, fermati in trasferta dall’Eintracht Francoforte.

A coronare il tutto, Partipilo grazie al colpo di testa vincente nella ripresa su azione d’angolo salta in cima alla classifica cannonieri del girone meridionale a quota 13 gol, inseguito a stretto giro dai 12 realizzati a testa dalla coppia barese formata da Antenucci e Cianci e dagli 11 del compagno di squadra Falletti.

Buttando un occhio sulle altre classifiche italiane, è impressionante il dato accumulato sin qui dalle Fere. La sfida a suon di gol continua.

