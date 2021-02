Gresini, il team smentisce la morte: "Condizioni critiche, ma Fausto è ancora tra noi"

22 febbraio 2021 a

"Nonostante le notizie in circolazione, attualmente Fausto è ancora tra noi, seppur in condizioni critiche". Con queste parole, diffuse via Twitter, il team Gresini Racing smentisce le notizie circolate relative alla morte dell’ex campione di motociclismo. In un primo momento infatti Gazzetta.it e Sky.it ne avevano annunciato la scomparsa.

Gresini è sempre gravissimo e collegato alle macchine presso l’ospedale Maggiore di Bologna ma ancora lotta tra la vita e la morte contrariamente alle prime notizie circolate nell’ambiente nella notte del 22 febbraio. Il primo ricovero risale al 27 dicembre, dopo che le sue condizioni erano peggiorate non appena contratto il virus.

Fausto Gresini, i due titoli mondiali in 125 su Garelli: poi altri due campionati vinti da team manager

Poi le cure, con diversi comunicati forniti dalla sua scuderia, l’omonimo Team da lui gestito e attualmente impegnato nel Mondiale MotoGp con l’Aprilia. Gresini ha alternato momenti di miglioramento a peggioramenti, causati dalle complicanze dell’importante polmonite interstiziale dovuta all’infezione.

