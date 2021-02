Juventus-Crotone 3-0, gol e highlights: doppietta di Cristiano Ronaldo più McKennie. Bianconeri terzi | Video

22 febbraio 2021 a

Tutto facile per la Juventus, che all'Allianz Stadium supera agevolmente il fanalino di coda Crotone e si porta a -8 dalla capolista Inter, con una partita ancora da recuperare, quella contro il Napoli. Nel match che ha chiuso il programma della 23esima giornata di Serie A, Cristiano Ronaldo grande protagonista e autore di una doppietta nel finale di primo tempo.

Entrambe le reti sono state firmate di testa: al 38' CR7 ha sfruttato l'assist di Alex Sandro. Nel recupero, al 47', il raddoppio su servizio di Ramsey.

Nella ripresa pura accademia, con il Crotone incapace di reagire e i bianconeri che hanno saputo gestire il risultato in scioltezza, nonostante l'emergenza. C'è spazio al 21' per il tris firmato da McKennie.

Al prossimo turno, sabato 27 febbraio alle 20,45, la squadra di Pirlo sarà di scena a Verona. Impegno casalingo per il Crotone, in una delle ultime chance per evitare la retrocessione, contro il Cagliari, che ha ufficializzato il nuovo tecnico Semplici, al posto dell'esonerato Di Francesco.

