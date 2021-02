Juventus-Crotone, probabili formazioni e dove vederla in tv: Pirlo sempre in emergenza, spazio a Buffon

22 febbraio 2021 a

Si chiude lunedì 22 febbraio il programma della 23esima giornata di Serie A. All'Allianz Stadium infatti la Juve ospita il Crotone per accorciare le distanze sulla capolista Inter, attualmente a +11 ma con due partite in più.

In casa bianconera è sempre emergenza, con Bonucci, Chiellini, Cuadrado e Dybala ancora fuori causa. In porta Buffon concederà un turno di riposo a Szczesny, con De Ligt e Demiral centrali in difesa. A centrocampo Bentancur e Ramsey con McKennie esterno sinistro. A destra Chiesa, mentre in attacco il tandem Kulusevski-Cristiano Ronaldo. Dall'altra parte Stroppa si affida al trequartista Messias alle spalle della coppia di nuovi acquisti del mercato di gennaio: Ounas e Di Carmine, con Simy ancora in panchina.

Queste le probabili formazioni. Juventus: Buffon; Danilo, De Ligt, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Ramsey, McKennie; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo. Crotone: Cordaz; Pereira, Magallan, Golemic, Luperto; Petriccione, Zanellato, Vulic; Messias; Ounas, Di Carmine. All. Stroppa. Diretta tv dalle 20,45 su Sky Sport Serie A, canale 202.

