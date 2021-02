Benevento-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv. Fonseca rispolvera Fazio

21 febbraio 2021 a

La Roma a Benevento con l'emergenza in difesa. Appuntamento alle 20.45 del 21 febbraio. La Roma, reduce dalla vittoria in Europa League contro il Braga giovedì prova a conquistare i tre punti per accorciare sul Milan che ha perso il derby contro l'Inter.

Per quanto riguarda il Benevento Inzaghi conferma Viola in mediana assieme a Hetemaj e Schiattarella. Iago Falque non è al meglio: Ionita è favorito su Roberto Insigne per giocare con Caprari alle spalle della punta di riferimento Lapadula. La linea difensiva davanti a Montipò sarà formata da Depaoli, Tuia, Glik e Barba, favorito su Foulon. Letizia sempre fermo ai box, si ferma anche Improta.

Per quanto riguarda la Roma Fonseca deve fare i conti con una sera emergenza in difesa. Cristante e Ibanez, usciti durante la partita in Portogallo con il Braga, non sono stati convocati. Assenti anche Kumbulla, Smalling e Santon. Dunque il tecnico portoghese rispolvererà Fazio che sarà al fianco di Mancini e Spinazzola che arretrerà sulla linea di difesa. In mediana confermati Villar e Veretout con Karsdorp e Bruno Peres sulle fasce. In avanti Boya Mayoral con alle spalle Pellegrini e Mkhitaryan.

All'andata all'Olimpico finì 5-2 per i giallorossi con la doppietta di Dzeko, Veretout, Pedro e Carles Perez. Lo spagnolo fu autore di un grande gol dopo una spettacolare azione personale.

Queste le probabili formazioni. Benevento: Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi. Roma: Pau Lopez; Mancini, Fazio, Spinazzola; Karsdorp, Veretout, Villar, Bruno Peres; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca. Diretta tv: pre 20.45 (Sky Sport Uno numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre; Sky Sport Serie A 202 del satellite, 473 del digitale terrestre e Sky Sport 251 del satellite).

