Atalanta-Napoli, le formazioni ufficiali e dove vederla in tv. Out Insigne, dentro Politano e Elmas

Match tutto da seguire domenica 21 febbraio alle 18 a Bergamo dove l'Atalanta riceve la visita del Napoli di mister Gattuso. Gasperini va a caccia dei tre punti ed ha scelto l'attacco pesante schierando insieme nel suo 3-4-1-2 la coppia colombiana Muriel-Zapata. Alle loro spalle agirà sulla trequarti Pessina che è preferito a Malinovsky. Dietro Gasperini si affida al terzetto Toloi, Romero, Djimsiti davanti al portiere Gollini. Mediana con Freuler e De Roon con Maehle e Gosens ad agire da quinti sulle fasce laterali. Il tecnico ha scelto dunque una partita da giocare sul fisico.

Dall'altra parte Gattuso deve fare i conti con l'emergenza. Insigne alla fine si accomoderà in panchina a causa di un infortunio muscolare che ha caratterizzato i suoi ultimi giorni di lavoro. Il tridente sarà con Osimhen con Politano e Elmas ai suoi fianchi. L'allenatore dei partenopei si affida al collaudato 4-3-3. Davanti al portiere Meret ci saranno i centrali Rrahamani e Maksimovic (assenti Koulibaly e Manolas) con Di lorenzo e Mario Rui sulle fasce. A dirigere il centrocampo davanti alla difesa ci sarà Bakayoko con Zielinski e Fabian Ruiz.

All'andata, in quello che ancora si chiamava stadio San Paolo, il Napoli passeggiò calando un poker memorabile. In gol Lozano (doppietta), Politano e Osimhen. Nella ripresa segnò Lammers. All'epoca l'Atalanta aveva stentato a ripartire. Ma nelle ultime gare la truppa di Gasperini sembra aver ritrovato la forma dei tempi d'oro. Il Napoli è reduce dalla vittoria sulla Juventus, così come l'Atalanta che nell'ultimo turno ha superato, sempre di misura, il Cagliari.

Queste le formazioni ufficiali. Atalanta: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini. Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Bakayoko, Zielinski, Politano, Osimhen, Elmas. All. Gattuso. Diretta tv: ore 18 (Sky Sport Serie A e Sky Sport 251).

