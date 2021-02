Milan-Inter 0-3, gol e highlights. Doppietta di Lautaro Martinez e gol di Lukaku | Video

21 febbraio 2021 a

a

a

Il derby è nerazzurro. Lautaro Martinez firma una doppietta e stende il Milan a San Siro, Lukaku dà il colpo di grazia. Grandi emozioni per il derby del 21 febbraio. Ora l'Inter allunga in vetta alla classifica portandosi a +4 dai rossoneri. Una rivincita rispetto alla partita dell'andata. Un verdetto pesante a questo punto del campionato.

Agli uomini di Conte bastano 5 minuti per portarsi avanti. Lukaku scappa via alla difesa e mette una palla velenosa dentro per Lautaro. In un primo tempo Kjaer salva in scivolata, ma la palla torna al belga che alza un cross che l'argentino insacca con un colpo di testa. Doccia gelata per il Milan costretto a rimontare subito. I rossoneri accusano il colpo. Al quarto d'ora triangolazione Lautaro ed Eriksen chiusa con un ripiegamento disperato di Calabria. Il Milan si sveglia poco dopo quando dopo una mischia in area Ibra prova il colpo di tacco, ma Handanovic è attento. Al 27' ancora Inter vicina al raddoppio con Lukaku che arriva con un attimo di ritardo su un servizio dalla sinistra di Perisic. Al 38' Ibra cerca una complicata conclusione al volo dal limite, Handanovic blocca.

A inizio ripresa, 5 minuti di fuoco del Milan che va vicino al pari. Grande avvio dei rossoneri, pericolosi due volte con Ibrahimovic entrambe le volte un colpo di testa, ma Handanovic si supera e respinge i tentativi. Nel momento migliore del Milan colpisce l'Inter: grande discesa di Hakimi che trova Eriksen in area. Servizio per Lautaro che arriva a rimorchio e insacca. Milan alla disperata in avanti, ma c'è solo un tentativo di Tonali. L'Inter è pericolosissima quando riparte. Al 66' colpisce Lukaku. Il belga prende palla a centrocampo, punta l'area e scarica un mancino che trafigge Donnarumma sul primo palo.

Pioli mette Meité per Tonali e Leao per Saelemaekers. Poi fa uscire Ibra per Castillejo. Ma il risultato non cambia più. Il derby è nerazzurro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.