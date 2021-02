Vis Pesaro-Perugia 0-1, decide gol di Kouan: ottavo risultato utile consecutivo

21 febbraio 2021 a

a

a

Missione compiuta: il Perugia vince con la Vis Pesaro (0-1) e ora aspetterà il risultato del big match tra Sudtirol e Padova (in campo alle 17,30) per capire se sarà una domenica proficua a tutti gli effetti. Tre punti che il Grifo ottiene con molta praticità e il gol di Kouan, dando così ragione al robusto turn over di Caserta che rilancia tra i titolari Negro, Crialese e Moscati oltre all'esordio dal primo minuto - molto positivo - di Di Noia.

Video su questo argomento Vis Pesaro-Perugia, Caserta e le insidie della sfida: "Sarà un Grifo diverso" Nicola Uras

Nel primo tempo il Perugia comanda il gioco - anche se in maniera meno efficace delle ultime settimane - riuscendo a dare la propria impronta alla partita. Dopo tre situazioni in cui i grifoni non hanno la giusta mira, in particolare Bianchimano da buona posizione al 13' sparacchia a lato con il sinistro, al primo pallone indirizzato verso la porta il Grifo passa in vantaggio: cross dalla destra di Moscati, la palla viene allungata sul secondo palo dove si avventa Kouan che, nonostante la posizione molto defilata, riesce a incrociare di testa facendo finire la palla proprio sotto l'incrocio dei pali (0-1, 26'). L'ivoriano, al quarto gol in campionato, sfiora anche il raddoppio sempre di testa: stavolta il cross è di Elia, ma la girata del centrocampista sfila di mezzo metro a lato (42'). La Vis Pesaro è fragile in difesa e poco pericolosa davanti: Fulignati viene chiamato in causa in un paio di occasioni, una carambola, e un tiro telefonato.

Video su questo argomento Serie C, Perugia-Legnago 4-0. Caserta: "Partita intelligente, non è stata per niente facile" Nicola Uras

Non cambia lo spartito nella ripresa anche se la Vis Pesaro si fa più coraggiosa, Ma è Di Noia a sfiorare due volte il raddoppio: al 48' con tiro da metà campo con Ndiaye fuori dalla porta, al 49' con un sinistro potente che sbatte sul palo a portiere battuto. Dopo una percussione di Falzerano pericolosa, la Vis Persaro ha un paio di guizzi. Il primo con Cannavò che brucia tutti ma non Fulignati svelto in uscita a chiudere lo specchio (69'), il secondo con Marchi la cui girata nel traffico trova la risposta pronta tutto istinto sempre del portiere biancorosso (80').

Serie C, poker del Grifo al Legnago. Decisivo Elia (doppietta), poi Bianchimano e Melchiorri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.