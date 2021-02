Australian Open, Djokovic vince per la nona volta: Medvedev travolto in tre set

21 febbraio 2021 a

Nona sinfonia agli Australian Open per Nole Djokovic. Il serbo ha infatti superato in finale in tre set il russo Daniil Medvedev, con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-2. A Melbourne, giocata in uno stadio parzialmente aperto ai tifosi, il numero 1 del mondo, ha battuto nettamente in tre set il russo, numero 4, in appena 1 ora e 54 minuti di gioco.

Per Djokovic era questa la 28esima finale Slam, eguagliato Rafa Nadal, in Australia ha vinto tutte e nove le finali disputate. In totale sono ora 18 i titoli del Grande Slam vinti da Nole, a -2 dal record di Roger Federer e di Nadal. Il serbo diventa il secondo giocatore dopo lo spagnolo a conquistare almeno nove volte uno stesso major.

Già campione nel 2019 e nel 2020, Djokovic ha trionfato per il terzo anno di fila a Melbourne, impresa che gli era già riuscita tra il 2011 e il 2013. Djokovic il prossimo 8 marzo supererà anche il record di Federer come numero di settimane al numero 1 del Mondo. Per quanto riguarda Medvedev deve ancora rimandare l’appuntamento con la prima vittoria in un torneo dello Slam. A Melbourne il russo ha perso anche la seconda finale giocata in carriera dopo quella contro Nadal agli Us Open del 2019.

