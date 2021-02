Sassuolo-Bologna 1-1, gol e highlights: Caputo replica a Soriano. I rossoblù resistono in dieci per un'ora | Video

20 febbraio 2021 a

E' finito in parità il derby emiliano di sabato 20 febbraio tra Sassuolo e Bologna, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Partono meglio i rossoblù guidati da Mihajlovic, che con Soriano si portano in vantaggio al 17' su assist di Barrow. I felsinei in questa circostanza hanno approfittato di un errore in disimpegno dei neroverdi, in particolar modo di un appoggio sbagliato di Magnanelli.

La squadra di Mihajlovic tuttavia si complica la vita: rosso diretto dopo intervento del Var per Hickey e così la partita cambia. Il Sassuolo aumenta la pressione e raggiunge il pareggio a inizio ripresa (al 7') con il solito Caputo.

E' un assedio della squadra di De Zerbi, che sfiora la rimonta completa in più di una circostanza, con Berardi in particolare. Ma il risultato non cambia più. Con questo punto il Sassuolo sale a quota 35, dieci in più rispetto ai rossoblù (25).

