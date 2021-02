Luna Rossa, stanotte 21 febbraio gara-7 e gara-8 della Prada Cup: orario e diretta tv

20 febbraio 2021 a

Luna Rossa di nuovo in acqua - stanotte domenica 21 febbraio alle ore 4 italiane - con la possibilità di chiudere i conti e centrare la qualificazione come sfidante per il match della Coppa America di vela con il defender New Zealand. L'imbarcazione italiana conduce 5-1 nella finale della Prada Cup contro Ineos Uk: passa il turno chi vince sette regate. Ecco perché stanotte, gara-7 e gara-8 possono permettere a Luna Rossa di coronare il sogno.

Quella di stanotte è la quarta giornata di finali della Prada Cup 2021 in corso di svolgimento nella baia di Auckland, in Nuova Zelanda. Il golfo di Hauraki ospiterà altre due sfide tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Team Uk dopo quelle tiratissime dei giorni precedenti tra polemiche, tentativi di modificare il regolamento e accuse. L'appuntamento è alle ore 4 italiane con gara-7 (a seguire gara-8) con diretta televisiva su Rai2 (in chiaro) e Sky (Sky Sport Uno Sky Sport America's Cup, entrambi per gli abbonati), diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su Sky Go o Now Tv.

Poche ore fa, prima di entrare in acqua per gara-5, era infuriata la polemica. "Quelli di Luna Rossa mancano di prospettiva. Basta pensare a quello che sta succedendo nel mondo, a quanto ha fatto la Nuova Zelanda per far svolgere l'evento e dunque ha senso che gli spettatori possano condividere queste giornate con noi" aveva detto Ben Ainslie riferendosi al fatto che con il lockdown non è ammesso il pubblico. Per poi rimarcare la dose: "Sono macchiavellici". La sfida si sta combattendo anche fuori dall'acqua: tutto nasce dalla volontà, da parte dell'organizzazione (l'Ace), spalleggiata da Ineos, di far slittare le ultime regare in considerazione del lockdown. Luna Rossa si è opposta in virtù del regolamento ma è stata tacciata di essere “senza onore” e “senza rispetto per la Nuova Zelanda” da parte della presidente di Ace. Una battaglia autentica.

