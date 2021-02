Genoa-Verona 2-2, gol e highlights: Badelj nel recupero acciuffa gli scaligeri: non bastano Ilic e Faraoni | Video

20 febbraio 2021 a

a

a

Il Genoa in dieci uomini rimonta al 94’ il Verona a Marassi grazie a un gol di Badelj per il definitivo 2-2 nella sfida valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A.

Scaligeri in vantaggio al 18’ con Ilic, che sfrutta al massimo un perfetto assist di Barak e trafigge Perin con un sinistro preciso. Nella ripresa un erroraccio di Cetin spalanca le porte al pareggio rossoblù, raggiunto al 3’ grazie a un destro sotto misura di Shomurodov.

Al 60’ Verona nuovamente avanti con Faraoni.

La squadra di Juric a questo punto sembra lanciata verso la sua seconda vittoria di fila dopo quella del Bentegodi contro il Parma, ma nel recupero Badelj trova il definitivo 2-2.

Altro risultato utile consecutivo per l'undici di Ballardini. In classifica il Verona sale a 34 punti, a 26 il Genoa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.