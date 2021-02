Larissa Iapichino eguaglia il salto di mamma Fiona May e batte il record mondiale U20

Foto: foto Fidal

Larissa Iapichino senza limiti: salta un clamoroso 6.91 nel lungo ed eguaglia il record italiano indoor di sua mamma Fiona May (1998). Una misura che rappresenta il nuovo record mondiale U20 indoor che apparteneva alla leggenda tedesca Heike Drechsler (6,88 nel 1983). Un balzo straordinario perché la diciottenne fiorentina ha compiuto il miglior salto al mondo nel 2021, misura utile anche per lo standard olimpico per i Giochi di Toyo. Insomma un balzo epico che conferma quando già ormai si immaginava: siamo davanti a un talento infinito che potrebbe riscrivere la storia della specialità a proiettare di nuovo l'Italia in vetta al mondo.

"Non trovo le parole, non mi sembra vero. La prima cosa che ho pensato è che avevo saltato più di mia madre, poi ho realizzato: è il record del mondo under 20, è lo standard per Tokyo!" racconta Larissa dopo il record fatto segnare agli assoluti indoor che si stanno svolgendo ad Ancona e che la fa entrare nella storia della specialità. Grandissima la gioia quando sul display compaiono quelle magiche tre cifre, tanto desiderate: 6,91. Corre ad abbracciare il coach Gianni Cecconi e il papà Gianni Iapichino, in estasi, come mamma Fiona May che esulta in tribuna, felice da impazzire. Già al terzo e al quarto salto Larissa, con 6,75, la stessa identica misura di due settimane fa sulla pedana marchigiana, aveva fatto intuire di essere vicino a qualcosa di magico ed epocale. Che al quinto balzo della serie è arrivato.

Buon sangue non mente: è figlia di Fiona May (due volte campionessa del mondo di salto in lungo) e di Gianni Iapichino (ex primatista italiano dell'asta), ha 18 anni ed è nata a Borgo San Lorenzo. Abita a Firenze, frequenta l'ultimo anno del liceo Scientifico Vinci ed è una grande tifosa della Fiorentina.

