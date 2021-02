Lazio-Sampdoria 1-0, gol e highlights. Decide la rete di Luis Alberto

20 febbraio 2021 a

La Lazio non si fa distrarre dall'imminente sfida di Champions League con il Bayern Monaco e nell'anticipo di sabato 20 febbraio 2021 supera la Sampdoria 1-0. Riscattato così il ko con l'Inter, i biancocelesti si rilanciano subito in classifica con tre punti preziosi raggiungendo quota 43 e - momentaneamente - il terzo posto. Decisivo il settimo gol in campionato in questa stagione di Luis Alberto: l'ex Liverpool è una pedina decisiva nello scacchiere di Simone Inzaghi. Insostituibile.

Partono bene i biancocelesti nel primo tempo anche se una giocata con i piedi del portiere Reina fa venire i brividi e per poco Quagliarella non ne approfitta. Il vantaggio della squadra di Simone Inzaghi si concretizza al 24': ripartenza di Milinkovic Savic che pesca in area Luis Alberto il cui destro si infila appena sotto l'incrocio dei pali dove Audero non può arrivare (1-0). La partita si mette bene per la Lazio che sfiora il raddoppio due volte con Immobile e una con Marusic. La Samp mai pervenuta a parte un po' di vivacità di Candreva.

Nella ripresa Ranieri sistema la Samp con il 4-4-2 e Quagliarella sfiora il pareggio. Poi al gol ci va vicino Jankto il cui tiro a porta quasi sguarnita non è preciso. La Lazio procede ai cambi, cerca di gestire il vantaggio e si affida alla fisicità di Muriqi. La Samp prova a forzare per vie centrali ma non trova spazi e tempi. Nel finale la Lazio spreca l'occasione comoda per il 2-0 di Milinkovic Savic che temporeggia troppo sino a non calciare in porta. Ma alla fine contano i tre punti e così la Lazio meglio di così non poteva avvicinarsi all'affascinante sfidante in Champions contro i campioni del mondo in carica del Bayern capaci di vincere sei trofei negli ultimi dodici mesi. Un record riuscito solo al Barça di Guardiola.

