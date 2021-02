Genoa-Verona: probabili formazioni, orario e diretta tv. Le scelte di Ballardini e Juric

20 febbraio 2021 a

La seconda partita di oggi sabato 20 febbraio 2021 è - alle ore 18 - quella tra il lanciatissimo Genoa e il Verona sorpresa del campionato. Una sfida che promette spettacolo considerando la classifica tranquilla per entrambe le formazioni e la voglia di fare un calcio piacevole da parte di entrambi i tecnici.

In casa genoana qualcosa è cambiato con l'arrivo di Davide Ballardini: la squadra ha trovato fiducia e continuità di risultati arrivando a infilare una serie di sei risultati utili consecutivi (quattro vittorie e due pareggi) che ne fanno una delle formazioni attualmente più in forma della Serie A oltre che più difficile da colpire (nel 2021 ha mantenuto per cinque volte la propria porta inviolata in tutta Europa meglio solo il City di Guardiola e il Lille). Dall'altra parte l'Hellas reduce dal successo sul Parma e a quota 33 punti in classifica. Si tratta della partita del grande ex Juric che ha giocato con il Genoa, ne è stato vice allenatore (con Gasperini) e poi allenatore capo. Occhi su Mattia Destro: l'attaccante sembra tornato ai tempi migliori e sta mantenendo una media di un gol ogni 88 minuti (sei reti in otto partite) che lo hanno portato a essere l'autentico trascinatore dei rossoblù in questo momento magico (individuale e di squadra).

Diretta tv in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1 oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Le probabili formazioni. GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Pjaca, Destro. (A disposizione: Marchetti, Criscito, Behrami, Portanova, Onguené, Ghiglione, Rovella, Melegoni, Pellegrini, Scamacca, Pandev, Shomurodov). All. Ballardini. VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak; Zaccagni, Lasagna. (A disposizione: Pandur, Berardi, Magnani, Amione, Dawidowicz, Ruegg, Udogie, Vieira, Sturaro, Benassi, Veloso, Bessa, Yeboah, Favilli). All. Juric. ARBITRO: Marchetti di Ostia.

