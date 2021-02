Lazio-Sampdoria: probabili formazioni, orario e diretta tv. Le scelte di Inzaghi e Ranieri

20 febbraio 2021 a

a

a

Lazio in campo questo pomeriggio - fischio d'inizio alle ore 15 oggi sabato 20 febbraio 2021- nell'anticipo dell'Olimpico contro la Sampdoria. Ma inevitabilmente la testa sarà anche al prossimo impegno di Champions League. “Penso solo a questa partita, non al Bayern Monaco" ha annunciato il tecnico Simone Inzaghi cercando di smorzare l'attesa per il grande match contro i campioni d'Europa e del mondo in carica.

Mihajlovic a Sanremo con Ibra: "Canteremo insieme, due zingari sul palco"

"L’emergenza? Ci sono abituato, soprattutto in difesa” ha aggiunto l'allenatore in conferenza alla vigilia del match contro la Sampdoria. Il tecnico fa i conti con assenze pesanti: Radu e Hoedt fuori, il primo infortunato, il secondo squalicato. Non ci sarà nemmeno il lungodegente Luiz Felipe. Ma soprattutto chiede concentrazione in campionato. All'andata finì 3-0 per i blucerchiati e Claudio Ranieri carica i suoi: “Loro vorranno far bene, ma lo vogliamo anche noi. All'inizio non hanno ingranato subito ma è possibile che in un anno possano esserci delle difficoltà. Inzaghi sta facendo un lavoro incredibile, ha giocatori fortissimi tra cui Immobile, Milinkovic e Luis Alberto”. La Samp può giocare senza assilli di classifica, la Lazio al di là dell'impegno imminente in Champions, deve mantenere il contatto con le squadre al vertice dopo la sconfitta con l'Inter che ha fermato una grande ricorsa verso l'alta classifica. Il match sarà in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. In streaming su Sky Go.

Serie A, tris della Fiorentina allo Spezia. Gol di Vlahovic, Castrovilli ed Eysseric

Le probabili formazioni LAZIO (3-5-2) - Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. (A disposizione: Alia, G Pereira, Armini, Parolo, Escalante, Cataldi, Akpa Akpro, Fares, A. Pereira, Muriqi, Caicedo). All. S.Inzaghi. SAMPDORIA (4-4-2) - Audero; Bereszynski,Yoshida, Colley, Augello; Damsgaard, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella. (A disposizione: Ravaglia, Letica, Regini, Tonelli, Ferrari, Silva, Verre, Askildsen, Candreva, Torregrossa, Ramirez, Gabbiadini). All. Ranieri. Arbitro: Massa di Imperia.

Serie A, blitz del Toro a Cagliari. Decide Bremer, prima vittoria di Nicola

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.