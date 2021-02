Prada Cup, Luna Rossa avanti 5-1, ma Ineos Uk non molla | Video

20 febbraio 2021 a

Luna Rossa sempre più vicina alla qualificazione alla Coppa America. Ma per poter sfidare Emirates New Zealand dovrà portare a casa altre due regate con Team Ineos Uk. Alle 4 del 20 febbraio sono andate in scena gara 4 e gara 5. La giornata di regate nelle acque di Auckland è terminata in pareggio: l'imbarcazione italiana si è aggiudicata il primo round, la seconda regata è andata agli inglesi. Luna Rossa si è aggiudicata la prima delle due regate in programma precedendo Ineos Team Uk per 1’20”, poi il successo degli inglesi con appena 14 secondi di vantaggio.

Ancora decisive le partenze. Nella prima regata le due imbarcazioni quasi si toccano alla partenza e tagliano la linea di partenza in anticipo prendendo entrambe la penalità. Al primo incrocio le barche sono ancora vicine e questa volta i giudici intervengono penalizzando gli inglesi: 50 metri di vantaggio a Luna Rossa. Bastano per portare a casa la regata. A quel punto per l'equipaggio italiano si è portato sul 5-0. Ma proprio nella sesta regata c'è stata la riscossa degli inglesi che tengono aperti i giochi. Finalmente Ben Ainslie ha la meglio alla partenza poi controlla Luna Rossa che non molla mai è in una fase della gara è vicinissima, arrivando aa circa 135 metri da Ineos Uk. Ma gli inglesi riescono a gestire il ritorno dell'equipaggio italiano gestendo il vantaggio.

Vela: Devoti, 'Luna Rossa superiore, se continua così finalmente il sogno della Coppa America'

Domani, 21 febbraio, sempre alle 4 altre due regate. Ora la situazione è di 5-1 per Luna Rossa. Bastano altre due vittorie per portare a casa alla conquista della Prada Cup che designa il Challenger dei neozelandesi nella Coppa America 2021. Insomma la domenica potrebbe regalare una grande soddisfazione all'imbarcazione italiana che in questa finale ha dimostrato di essere superiore. La finale è ripresa sabato dopo una pausa forzata durante la quale non sono mancate polemiche.

