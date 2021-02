Golf, tutti i big al The Genesis Invitational: Molinari ci prova

In California al torneo del PGA Tour c'è anche il campione azzurro

Otto tra i migliori dieci giocatori al mondo si sfidano al The Genesis Invitational, torneo del PGA Tour – arrivato alla 95/a edizione - che da giovedì 18 a domenica 21 febbraio in California vedrà tra i protagonisti anche Francesco Molinari e metterà in palio un montepremi complessivo di 9.300.000 dollari.

I campioni in gara A Pacific Palisades Chicco Molinari dovrà fare i conti con altri campionissimi della disciplina. Da Dustin Johnson, numero 1 mondiale, a Jon Rahm (n.2). Da Justin Thomas (n.3) a Xander Schauffele (n.4). Nel field, tra gli altri, ci saranno anche Collin Morikawa (n.6), Rory McIlroy (n.7, appena eletto PGA Tour Player Advisory Council Chairman for 2021), Patrick Cantlay (n.8) e Bryson DeChambeau (n.10). All’appello, per quel che riguarda la Top 10 del world ranking, mancheranno solo Tyrrell Hatton (n.5) e Webb Simpson (n.9). Nel field anche altri big come Brooks Koepka (a segno nel Phoenix Open) e Jordan Spieth, reduce da due Top 5 consecutive.

Chicco Molinari ci prova Dopo l’ottavo posto al The American Express e il decimo al Farmers Insurance nelle prime apparizioni del 2021, Molinari s’è concesso un turno di riposo al Phoenix Open. Poi è tornato in gara all’AT&T Pebble Beach Pro-Am, chiuso al 59/o posto. E ora nel distretto occidentale di Los Angeles (dov’è s’è trasferito insieme alla sua famiglia) punta al riscatto. Ad ospitare la competizione sarà il Riviera Country Club, lì dove il torinese (nuovo membro del Riviera) s’è più volte allenato per preparare la nuova stagione. “Il campo mi piace ma in passato qui non ho giocato bene”. Queste le dichiarazioni del piemontese, che nel 2020 non è riuscito a superare il taglio, in un’intervista rilasciata a GolfDigest.

