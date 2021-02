Fiorentina-Spezia 3-0, gol e highlights. Reti di Vlahovic, Castrovilli ed Eysseric

19 febbraio 2021 a

La Fiorentina supera 3-0 lo Spezia al Franchi e torna così al successo. Dopo un primo tempo con gli ospiti a comandare le operazioni, la squadra di Prandelli cambia volto nella ripresa grazie al gol di Vlahovic e all’ingresso di Castrovilli (gol e assist) e Eysseric. Con questo successo i viola fanno un buon balzo avanti in classifica, salendo a quota 25 punti e superando un bel gruppetto di squadre (compreso lo Spezia, fermo a 24).

Nel primo tempo sono subito gli ospiti a dimostrarsi più intraprendenti, prendendo possesso del pallino del gioco: al 6’ è Agudelo ad andare vicinissimo al vantaggio, spedendo di poco sul fondo una bella imbeccata di Vignali. Pochi minuti più tardi cresce la tensione al Franchi: resta a terra Marchizza dopo uno scontro fortuito alla testa. Il difensore è costretto ad uscire in barella (sostituito da Ramos) dopo aver perso i sensi per qualche istante. Verrà poi trasportato in ospedale, dopo aver ripreso fortunatamente conoscenza poco dopo, per accertamenti a scopo precauzionale. Con il gioco che riprende dopo il lungo stop, è ancora lo Spezia a mostrare le cose migliori. Solo con l'ingresso di Castrovilli (infortunio di Bonaventura) la squadra di Prandelli inizia a farsi vedere in area avversaria.

Nella ripresa Prandelli si gioca subito la carta Eysseric al posto di un impalpabile Kouamè, con la Fiorentina che cambia volto e trova l’immediato 1-0: ottimo spunto di Castrovilli per Vlahovic, con l’attaccante serbo che in spaccata sigla il vantaggio viola. Il gol subìto non scuote lo Spezia, colpito a freddo quando sembrava in possesso della gara nella prima frazione. La Fiorentina sfonda ancora per il 2-0: ci pensa Castrovilli ad insaccare, grazie anche ad una deviazione, dopo un paio di rimpalli in area ligure. Il raddoppio dei toscani taglia le gambe alla squadra di Italiano, che nel finale subisce anche il tris di Eysseric: ennesimo recupero di Castrovilli che serve Vlahovic in profondità, il serbo è altruista nel passare ad Eysseric che spinge in porta il facile 3-0 che fa partire i titoli di coda.

