Cagliari-Torino: probabili formazioni, orario e diretta tv. Le scelte di Di Francesco e Nicola

Due squadre in difficoltà, in una posizione di classifica, in piena zona retrocessione, assolutamente non pronosticata per entrambi i club. Torino e Cagliari scendono in campo oggi, venerdì 19 febbraio, per l'anticipo del ventitresimo turno del campionato di Serie A. Una partita vitale.

I granata, quart'ultimi con 17 punti, vengono da cinque pareggi consecutivi. Davide Nicola, subentrato a Marco Giampaolo, ha avuto un buon impatto sul gruppo ma non è ancora riuscito a vincere e dare la sterzata attesa. Il Toro ha vinto solo due volte e sempre in trasferta (a Parma e in casa del Genoa). Il Cagliari invece non vince da novembre e nelle ultime cinque partite ha ottenuto appena un punto: i sardi sono al terz'ultimo posto con 15 punti. A Eusebio Di Francesco alcune settimane fa è stato prolungato il contratto in segno di fiducia, ma un ulteriore passo falso potrebbe far cambiare le carte in tavola vista la situazione sempre più disperata. Addirittura a Cagliari ha parlato il mito Gigi Riva, sembra molto defilato e schivo ma che ha cercato di dare la carica a tutto l'ambiente e a un gruppo in evidente difficoltà, soprattutto mentale, che deve cercare a tutti i costi di uscire da una situazione davvero complicata e difficile. La partita, in programma alle 20.45 alla Sardegna Arena di Cagliari, sarà visibile in diretta tv su Sky (in streaming sarà disponibile sulla piattaforma Sky Go).

Le probabili formazioni. CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Nandez, Asamoah; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. (A disposizione: Aresti, Vicario, Calabresi, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis, Tripaldelli, Deiola, Duncan, Pereiro, Cerri, Pavoletti, Tramoni). All. Di Francesco. TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Bonazzoli, Belotti. (A disposizione: Milinkovic-Savic, Ujkani, Rodriguez, Vojvoda, Lyanco, Baselli, Gojak, Linetty, Verdi, Zaza, Murru, Buongiorno). All. Nicola. ARBITRO: Orsato di Schio.

