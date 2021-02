Alex Schwazer assolto. Sandro Donati lo spinge verso Tokyo: "Pochi allenamenti per vincere"

19 febbraio 2021 a

Alex Schwazer potrebbe partecipare alle Olimpiadi di Tokyo e, secondo il suo coach, potrebbe anche stravincere. Lo ha detto Sandro Donati, ultimo allenatore del marciatore altoatesino noto per le sue battaglie antidoping. Dopo che nella giornata di giovedì 18 febbraio il gip del tribunale di Bolzano ha archiviato le indagini a carico di Schwazer in molti si sono chiesti se il marciatore, medaglia d'oro a Pechino 2008 avrà la capacità, fisica e mentale, per tentare di rientrare alle Olimpiadi di Tokyo.

A parlare, a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24, è stato Sandro Donati: “Con il poco allenamento che ha fatto già in Italia non lo batterebbe nessuno, se si risolve la faccenda a livello politico e lui può rientrare con un paio di mesi di allenamento lo metterei nella condizione che sarebbe molto difficile batterlo anche a livello mondiale”. Infatti, nonostante il proscioglimento della giustizia ordinaria resta la squalifica di 8 anni che fu inflitta al marciatore alla vigilia delle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016 quando, appena rientrato dalla squalifica rimediata prima di Londra 2012, si era presentato in grande forma proprio grazie al lavoro svolto con Sandro Donati. Il coach ha specificato che "Schwazer ha poco tempo per allenarsi perché deve lavorare per portare avanti la famiglia, ha dovuto restituire premi e spendere un sacco di soldi per avvocati e consulenti”.

Il marciatore, a differenza di quello che avvenne nel 2012, si è sempre dichiarato innocente e in questi anni ha portato avanti la sua battaglia insieme a Donati. “Ci sono stati vicini in maniera chiara soltanto il presidente del Coni e il segretario generale, Malagò e Mornati, vicini dal punto di vista umano e pratico sempre e con discrezione, dovendo stare anche attenti perché sarebbero stati attaccati, per il resto non abbiamo sentito mai nessuno". Donati ha raccontato che dagli altri atleti la solidarietà è stata “poca, ci sono stati dei mestatori che hanno cercato di aizzare gli atleti contro Alex ma nella realtà non c’è stata una vera presa di posizione”.

Poi Donati ha parlato di ciò che è avvenuto al marciatore: “Non è mai piaciuto che io lavorassi con un atleta che aveva avuto problemi col doping, la mia scelta ha destabilizzato un ambiente che aveva bisogno che uno di quei pochi positivi non fosse tolto dalle loro grinfie poiché loro basano la loro credibilità e la loro severità sui pochi numeri che riescono a prendere ogni tanto, l’antidoping è controllato politicamente e tenuto basso nei livelli di efficacia”.

