De Aliprandini argento nel gigante ai Mondiali di Cortina: seconda medaglia azzurra

Seconda medaglia ai Mondiali di sci alpino che si stanno svolgendo a Cortina. Uno strepitoso Luca De Aliprandini vince la medaglia d'argento nel gigante maschile dopo l’oro di Marta Bassino in parallelo. Meglio dell'italiano solo il francese Mathieu Faivre.

Lo sciatore di Cles, 30 anni, secondo dopo la prima manche, conserva la posizione e chiude alle spalle del francese a 63 centesimi di ritardo. L’Italia non conquistava una medaglia iridata tra le porte larghe dal bronzo di Sofia Goggia a Saint Moritz 2017, mentre in campo maschile dobbiamo tornare indietro di otto anni, al bronzo di Manfred Moelgg a Schladming 2013. "È un sogno vincere un argento nel Mondiale di casa. Il podio che non arrivava mai stava diventando un peso. Dedico questa medaglia a tutta la squadra: siamo sempre stati criticati ma il lavoro ha pagato", le parole di un De Aliprandini visibilmente emozionato a Rai Sport. Completa il podio l’austriaco Marco Schwarz, bronzo a 87 centesimi, mentre il grande favorito di giornata Alexis Pinturault esce a sorpresa dopo aver fatto il miglior tempo nella prima manche.

L’argento di Luca De Aliprandini è un’emozione "incredibile. È così tanti anni che mi dicono ’sei bravo, sei da podio', adesso era diventato quasi un peso. Nelle ultime settimane dicevo ’se succede ok, sennò è ugualè. Salire sul podio per la prima volta oggi, ai mondiali, a Cortina, in casa: non ho parole, è un’ emozione indescrivibile, e penso che le emozioni al traguardo si sono viste tutte". Lo dice De Aliprandini dopo il secondo posto in gigante a Cortina 2021. "Ora che le gare sono arrivate mi sono rilassato, non ero per niente agitato. Ieri ero molto dispiaciuto per Michelle (Gisin, la fidanzata, ndr), so quanto ci teneva al gigante: è un po' anche una rivincita per lei. Non è mai successo che l’ho battuta sui risultati".

