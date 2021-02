Prada Cup, finale nel vivo. Luba Rossa torna a sfidare Ineos Uk. Orario e diretta tv

19 febbraio 2021 a

La finale della Prada Cup 2021 ripartira sabato 20 febbraio alle 4 ora italiana. La vela italiana ha dominato i primi due giorni di regata ed è in vantaggio per 4-0. Basterebbero dunque altre tre vittorie per portare a casa la sfida al meglio delle 13 regate e qualificarsi per l'America's Cup come sfidante del defender Emirates Team New Zealand. Ben Ainslie e compagni sono invece chiamati ad una difficile rimonta.

Il Golfo di Hauraki si appresta ad ospitare nei prossimi giorni la fase finale dell’atto conclusivo delle Challenger Series. Finora Luna Rossa ha fatto sempre la differenza grazie a delle grandi partenze. Nelle fasi iniziali ha sempre avuto la meglio sull'imbarcazione inglese. Una tattica che potrebbe risultare decisiva anche nel fine settimana. Luna Rossa punta a chiudere i giochi per poter accedere alla Coppa America.

Le previsioni meteo sembrano sorridere alla vela italiana. Per sabato una brezza da sud-ovest di10-13 nodi e molto probabilmente sarà utilizzata l’area E. Sono condizioni in cui, sulla base delle sue prestazioni precedenti, Luna Rossa si è sempre trovata bene. Ineos al contrario ha faticato nelle bonacce. Se Luna Rossa sarà in grado di conquistare altre due vittorie sabato per conquistare la Prada Cup dovrà battere Ineos Team Uk una ultima volta domenica. Per domenica il vento previsto è più leggero, solo 8-10 nodi a seconda del modello meteorologico utilizzato. Insomma Luna Rossa può veramente chiudere i conti in fretta per pensare alla sfida con Team New Zealand. Dopo la pausa forzata di 5 giorni la finale entra nella fase decisiva.

La sfida tra Luna Rossa e Ineos Uk verrà trasmessa su Rai 2 e su Sky Sport America's Cup (numero 205 del satellite, riservato agli abbonati del network). Le regate saranno trasmesse anche in diretta streaming sia su Rai Play sia su Sky Go sia su Now Tv.

