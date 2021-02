Stella Rossa-Milan 2-2, gol e highlights: rossoneri raggiunti in pieno recupero

19 febbraio 2021 a

Finisce con un pareggio di 2-2 la sfida di Europa League tra Stella Rossa e Milan, partita di andata per la conquista degli ottavi di finale. I rossoneri di Pioli vanno in vantaggio due volte, ma vengono sempre raggiunti dai padroni di casa. Il pareggio è senza dubbio un risultato positivo per il Diavolo, ma al Milan resta il rammarico per aver subito il secondo gol al terzo minuto di recupero del secondo tempo.

Nel finale di un primo tempo intenso, la squadra rossonera va in vantaggio. E' il 42' quando su un traversone di Castillejo, Pankov insacca goffamente nella sua porta in scivolata: Borjan non riesce a trattenere. Brutto colpo per la Stella Rossa che prova subito a reagire e sfiora il pareggio con Milunovic prima dell'intervallo. Nella ripresa i padroni di casa riprendono a testa bassa e trovano il pari dopo sette minuti. L'arbitro punisce un tocco di braccio di Romagnoli e dal dischetto Kanga batte Donnarumma. E' l'ottavo minuto. Il Milan attacca e dopo sette minuti passa di nuovo in vantaggio. Ancora un rigore: Pankov spinge Theo Hernandez, l'arbitro dopo i controlli Var assegna il penalty ed è proprio Hernandez a trasformare. Il Milan inizia ad accarezzare l'idea della vittoria, ma lo Stella Rossa non molla fino alla fine e i suoi sforzi vengono premiati al terzo di recupero. Angolo, colpo di testa di Pavkov e Donnarumma battuto. Resta l'amaro in bocca, ma il Milan è favorito per il passaggio del turno. Gara di ritorno la prossima settimana a San Siro. Di seguito il tabellino della partita.

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic (29' st Gajic), Petrovic (36' st Sanogo), Kanga, Rodic; Ivanic (36' st Bakayoko), El Fardou (17' st Falco); Falcinelli (36' st Pavkov). All: Stankovic.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez (32' st Dalot); Meité, Bennacer (39' Tonali); Castillejo, Krunic, Rebic (1' st Leao); Mandzukic (37' st Calhanoglu). All: Pioli.

RETI: 42' aut. Pankov, 7' st (rig.) Kanga, 14' st (rig.) Hernandez, 48' st Pavkov.

