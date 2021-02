Bisceglie-Viterbese, la squadra ospite pulisce lo spogliatoio a fine gara

Foto: bisceglie calcio

Ghirelli, presidente di Lega Pro: "Questo è il calcio che ci piace"

18 febbraio 2021 a

È una bella abitudine. È il calcio che esprime valore e si lega a gesti che diventano normalità. C'è una foto che 'parla' e segue altre immagini arrivate da più club della C. Al termine della partita, lo spogliatoio viene lasciato pulito, anche dopo una sconfitta. La foto e' stata scattata alla fine della partita Bisceglie-Viterbese, terminata 1-0 per la squadra di casa. La Viterbese ha lasciato lo spogliatoio come nuovo.

"È questo il calcio che ci piace, è il nostro calcio che scende in campo con i valori. Parte da una base, il rispetto- spiega Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro- e ci mostra immagini che diventano sempre più frequenti, a testimonianza, che il pallone è prima di tutto confronto. Un grazie ai nostri club per gesti che fanno bene".

Questo il pensiero di Francesco Ghirelli che tiene molto a queste cose e continua a combattere e condannare con forza la violenza negli stadi e fuori. Non a caso il presidente di Lega Pro, martedì 16 è stato a Gubbio per assistere alla gara tra i locali e la Fermana, ma soprattutto per testimoniare la sua solidarietà al presidente Notari e ai suoi collaboratori "messi in croce" sul cavalcavia della variante che conduce al lo stadio da un gruppo di teppisti.

