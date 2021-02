Vela, Prada Cup: vittoria di Luna Rossa nel braccio di ferro, sabato riprendono le regate

18 febbraio 2021 a

Riprenderanno sabato le regate della finale di Prada Cup, che vede in vantaggio gli italiani di Luna Rossa per 4-0 sugli inglesi di Ineos. Dopo un’aspra disputa Luna Rossa, che ha annunciato sui suoi social la ripresa della competizione, ha ottenuto di non rinviare oltre, come avrebbero voluto i britannici, la ripresa delle competizioni a seguito del lockdown imposto in Nuova Zelanda per il coronavirus. A causa di alcuni casi di Covid ad Auckland e a seguito del mini lockdown, l’organizzazione, appoggiata da Ineos e anche dai defender neozelandesi, avrebbe voluto posticipare la ripresa al 26. Ma il Team Prada ha fatto valere tutto il suo peso di Challenger of Record. Sabato 20 sono dunque in programma le regate 5 e 6, domenica 21 la 7 e la 8.

Vincerà la serie il primo equipaggio che otterrà 7 punti, e oltre alla Prada Cup guadagnerà il diritto di sfidare i detentori di Team New Zealand per la conquista della Coppa America di vela, il più antico e prestigioso trofeo sportivo del mondo.

Dagli organizzatori arriva intanto un duro attacco a Luna Rossa. Dopo le polemiche degli ultimi giorni e il rinvio delle regate dovuto all’evolversi della situazione sanitaria legata al Covid, ecco come detto il via libera: l’imbarcazione italiana, avanti 4-0, e Ineos Team Uk torneranno a battagliare nelle acque di Auckland sabato alle 16 ora locale (tarda notte italiana) con le regate 5 e 6, poi altre due prove il giorno dopo. Una decisione resa possibile dal passaggio del livello di allerta a 2, per quanto - ribadiscono gli organizzatori - l’ideale sarebbe stato arrivare al livello 1. Da qui anche l’attacco a

Luna Rossa di Tina Symmans, presidente dell’Americàs Cup Events: "È una situazione spiacevole. È mia responsabilità fare il massimo per portare avanti l’evento nel miglior interesse del pubblico e di tutte le parti interessate.

Data l’attuale impasse, pur non essendo d’accordo con il Challenger of Record, vogliamo che la regata si concluda in acqua", la prima frecciata a Luna Rossa. Symmans ha ribadito che sarebbe stato meglio aspettare di passare al livello 1 di allerta per evitare che la finale proseguisse a porte chiuse e punta il dito contro l’imbarcazione italiana, che ieri aveva ricordato come il termine per concludere la Prada Cup fosse il 24 febbraio, in caso contrario avrebbe fatto fede il risultato parziale.

