Ternana-Catania 5-1, è la quarta "manita" dei rossoverdi

Il carrarmato di Lucarelli non accenna a fermarsi, etnei schiantati al Liberati

Michele Fratto 17 febbraio 2021

a

a

Reti come se piovesse, la “cooperativa del gol” che allunga le proprie fila, momenti di stasi e affondi implacabili trascinati dai terribili vecchietti. E ancora la quarta “manita” stagionale a decretare un primo posto legittimato da un carro armato che di fermarsi non ne ha proprio voglia. Questo il manifesto della Ternana sventolato in un mite pomeriggio invernale al Liberati. A leggerlo senza poter ribattere stavolta c’era il Catania.

L’Etna aveva salutato la formazione di Raffaelle con una sbuffata eccezionale, ma di eccezionale sul manto ternano ci sono stati solo i padroni di casa. Cinici, spietati in zona gol, capaci di andare al riposo avanti di due lunghezze nonostante una prima frazione dove il piede non è stato sempre sull’acceleratore. Anzi. Sono queste però le partite che delimitano quel solco tra chi comanda e chi insegue. La forza di superare senza appello una squadra in piena forma, rispedendola con perdite in Sicilia. Questo oggi è la Ternana. La Ternana che batte il Catania per 5-1.

RETI: 2’ pt Mammarella, 16’ pt Defendi, 36’ pt Sarao, 44’ pt Paghera, 22’ st Damian, 36’ st Vantaggiato

