Australian Open, Tsitsipas elimina Nadal e vola in semifinale: è il terzo giocatore a rimontare due set a Rafa

Stefanos Tsitsipas ha eliminato ai quarti di finale degli Australian Open, il numero due del mondo lo spagnolo Rafa Nadal. Il greco, numero 5 del seeding australiano, si è imposto in rimonta in cinque set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-6 (7-4), 6-4, 7-5 e si è qualificato per le semifinali del primo Slam della stagione dove affronterà il numero 4 del mondo il russo Daniil Medvedev.

Tsitsipas è il terzo giocatore della storia capace di recuperare due set di svantaggio a Nadal: il primo era stato Federer in finale a Miami nel 2005 e poi Fognini al terzo turno dell’Open degli Stati Uniti del 2015. Agli ottavi il greco aveva beneficiato del ritiro di Matteo Berrettini, che non è riuscito a scendere in campo per uno strappo agli addominali.

Nell'altro quarto disputatosi mercoledì 17 febbraio, Medvedev ha appunto superato Rublev per 7-5, 6-3, 6-2. E' la terza volta nell’era Open che la Russia porta due suoi rappresentanti al penultimo atto in uno Slam: era già accaduto agli Us Open 2001 (Kafelnikov e Safin) e Us Open 2006 (Davydenko e Youzhny).

