Nicolò Zaniolo, scoppia l'amore con Chiara Nasti. La foto su Instagram

Dopo Sara e Madalina, arriva Chiara. Nicolò Zaniolo, lontano dai campi da settembre per l'infortunio al ginocchio, è l'assoluto bomber del gossip. Negli ultimi mesi le vicende sentimentali del fantasista ventunenne della Roma sono finite più volte sui giornali. Quando tutto sembrava placato e si pensava solo al suo ritorno in campo, spunta fuori un'altra storia. Questa volta, a quando sembra "ufficiale". Zaniolo avrebbe una relazione con Chiara Nasti, influencer napoletana di 23 anni che in passato ha partecipato all'Isola dei famosi. I due sono usciti allo scoperto dopo che la donna ha pubblicato sulle storie di Instagram una foto in bianco e nero insieme al campione giallorosso. Il tutto con una emoticon romantica.

In realtà si era iniziato a parlare di una storia tra di loro dopo che il calciatore, a San Valentino, aveva fatto recapitare all'influencer un cesto di rose bianche. Adesso arriva la conferma, più o meno ufficiale. Su Instagram Chiara Nasti dice e non dice: "Sono felice ma ho bisogno di privacy, qualsiasi novità la verrete a sapere direttamente da me", scrive ai fans. Nicolò Zaniolo si è invece limitato a rilanciare sulle sue storie la foto postata da quella che sembra essere la sua nuova fiamma.

Negli ultimi mesi Zaniolo è finito più volte al centro del gossip. Alla fine del 2020 ha lasciato la sua fidanzata Sara Scaperrotta che aspetta un figlio da lui e la storia è finita in tutte le riviste di gossip con accuse incrociate tra la famiglia del calciatore e quella della ragazza. Si era parlato a lungo di un flirt tra il calciatore e la modella rumena Madalina Ghenea che tuttavia ha sempre smentito ogni relazione con l'asso giallorosso. Negli ultimi giorni è venuta sempre più allo scoperto la storia con Chiara Nasti. I ben informati dicono che l'influencer napoletana era a Roma il giorno di San Valentino e che ha passato la serata in un hotel insieme al calciatore.

