Barcellona-Psg, probabili formazioni e dove vederla in tv. Piqué in dubbio, out Neymar e Di Maria

Al Camp Nou c'è Barcellona-Psg. Una classica del calcio europeo per la gara d'andata degli ottavi di Champions League. Appuntamento questa sera, 16 febbraio, alle 21 per una delle gare più attese di questo martedì di Coppa. Tra i blaugrana l'unico dubbio è legato alle condizioni di Piqué che è stato comunque confermato. I parigini saranno senza Neyamr e Di Maria e dunque ci sarà Mauro Icardi vicino a Mbappé. Il Barcellona deve riscattare la pesantissima eliminazione dello scorso anno ai quarti contro il Bayer Monaco poi campione d'Europa, il Psg continua a inseguire il sogno, finora rimasto tale, della Champions.

Per Koeman c'è un solo dubbio che è appunto legato a Piqué. Lo spagnolo sembra aver recuperato l'infortunio dello scorso novembre contro l'Atletico Madrid. Si è allenato in gruppo e il tecnico olandese è fiducioso di poterlo schierare dal primo minuto al centro della difesa in coppia con Lenglet. Sulle fasce gli esterni bassi saranno Dest e Jordi Alba. De Jong e Pedri a centrocampo con Busquets, mentre il tridente offensivo sarà composto da Messi, Griezmann e Dembelé. Non sono disponibili Araujo, Sergi Roberto, Ansu Fati e Coutinho.

In casa Psg Pochettino deve fare i conti con le pesantissime assenze di Neymar e Di Maria. Dunque c'è il ballottaggio tra Kean e Sarabia per un posto al fiuanco di Icardi e Mbappé. L'italiano è in vantaggio considerate le buone prestazioni offerte in campionato. In porta Keylor Navas, in difesa il quartetto formato da Florenzi, Marquinhos, Kimpembe e Kurzawa. In mediana dovrebbero agire Gueye e l'argentino Paredes.

Queste le probabili formazioni. Barcellona: Ter Stegen; Dest, Piqué (Mingueza), Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Griezmann, Messi. All. Koeman. Psg: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Kean, Verratti, Mbappè; Icardi. All. Pochettino. Diretta tv: ore 21 Sky Sport Uno.

