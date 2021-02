Lipsia-Liverpool, probabili formazioni e dove verderla in tv. Fabinho tiene in ansia Klopp

16 febbraio 2021 a

Torna la Champions League. Lipsia e Liverpool si affrontano a Budapest (a causa delle restrizioni imposte in Germania per il Covid) nell'andata degli ottavi di finale: calcio d'inizio alle 21 di martedì 16 febbraio. La squadra tedesca vuole stupire ancora dopo la semifinale raggiunta lo scorso anno, ma i red cercano il riscatto dopo l'ultimo complicato periodo.

Il Lipsia deve rinunciare a Forsberg e Laimer oltre che a Szoboszlai. Per il tecnico Julian Nagelsmann scelte fatte. La difesa a tre dovrebbe essere composta da Orban insieme a Upamecano e Klostermann. In mezzo al campo Kampl e Sabitzer, con Mukiele e Angelino sulle fasce. Dani Olmo e Nkunku alle spalle di Poulsen, unica punta. Dunque il Lipsia si dovrebbe schierare con il collaudato 3-4-2-1 con Dani Olmo e Nkunku alla ricerca di spazi tra le linee.

In casa Liverpool dopo le ultime cadute in campionato c'è voglia di riscatto. Klopp spera di poter recuperare Fabinho. Ma non sarà facile: il brasiliano, che ha già saltato la gara contro il Leicester. Nella giornata di lunedì non si è però allenato con il resto dei compagni e potrebbe dunque dare ancora forfait. Per un posto al centro della difesa accanto a Henderson il favorito è dunque Kabak, protagonista di un grave errore insieme ad Alisson nell'ultima partita. Sulle fasce Alexander-Arnold e Robertson, a centrocampo Milner, Wijnaldum e Thiago Alcantara. In attacco Salah, Firmino e Mané. Come detto il Liverpool si deve mettere alle spalle le ultime infelici uscite caratterizzate anche da errori di Allisson. Il portiere ex Roma è stato pesantemente criticato dai tifosi dopo gli svarioni.

Queste le probabili formazioni. Lipsia: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Mukiele, Kampl, Sabitzer, Angelino; Dani Olmo, Nkunku; Poulsen. All. Nagelsmann. Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson; Milner, Wijnaldum, Thiago Alcantara; Salah, Firmino, Manè. All. Klopp. Diretta tv: ore 21 Sky Sport Football.

